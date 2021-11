Тунис вводит новые ограничения по борьбе с COVID-19 для туристов

Тунис, 28 ноября. Министерство здравоохранения республики ввело дополнительные ограничительные меры для прибывших из-за рубежа для предотвращения распространения нового варианта «Омикрона» COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Все прибывшие должны предъявить сертификат о завершении вакцинации или соответствующий пропуск на получение лекарственного препарата на территории Туниса. Это касается всех совершеннолетних пассажиров-нерезидентов.

State govt has taken necessary actions. Centre has directed to conduct serious surveillance at airports, directed to take necessary actions. Passengers coming from other countries are travelling after undergoing RT-PCR test at the point of origin: Kerala Health Min Veena George pic.twitter.com/SwTtHeTPGi