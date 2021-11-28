Тунис вводит новые ограничения по борьбе с COVID-19 для туристов

Тунис, 28 ноября. Министерство здравоохранения республики ввело дополнительные ограничительные меры для прибывших из-за рубежа для предотвращения распространения нового варианта «Омикрона» COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Все прибывшие должны предъявить сертификат о завершении вакцинации или соответствующий пропуск на получение лекарственного препарата на территории Туниса. Это касается всех совершеннолетних пассажиров-нерезидентов.

«Туристы и иностранные граждане в возрасте старше шести лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до взлета», — говорится в сообщении министерства.

State govt has taken necessary actions. Centre has directed to conduct serious surveillance at airports, directed to take necessary actions. Passengers coming from other countries are travelling after undergoing RT-PCR test at the point of origin: Kerala Health Min Veena George pic.twitter.com/SwTtHeTPGi — ANI (@ANI) November 27, 2021

Органы здравоохранения Туниса ввели 10-дневный карантин в одном из специально отведенных центров для граждан республики, а также иностранцев, не завершивших вакцинацию. Все прибывшие должны немедленно пройти экспресс-тест для выявления COVID-19.

Согласно последним данным министерства, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 175 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло отметки в 717 163.

Тунис и Ливия подписали соглашения в области занятости. Договоренности направлены на открытие возможностей для граждан республики на рынке труда соседней страны.