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Тунис вводит новые ограничения по борьбе с COVID-19 для туристов
Весь мир
Тунис вводит новые ограничения по борьбе с COVID-19 для туристов
Федеральное агентство новостей  /  Валерия Покидова

Тунис, 28 ноября. Министерство здравоохранения республики ввело дополнительные ограничительные меры для прибывших из-за рубежа для предотвращения распространения нового варианта «Омикрона» COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Все прибывшие должны предъявить сертификат о завершении вакцинации или соответствующий пропуск на получение лекарственного препарата на территории Туниса. Это касается всех совершеннолетних пассажиров-нерезидентов.

«Туристы и иностранные граждане в возрасте старше шести лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до взлета», — говорится в сообщении министерства.

Органы здравоохранения Туниса ввели 10-дневный карантин в одном из специально отведенных центров для граждан республики, а также иностранцев, не завершивших вакцинацию. Все прибывшие должны немедленно пройти экспресс-тест для выявления COVID-19.

Согласно последним данным министерства, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 175 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло отметки в 717 163.

Тунис и Ливия подписали соглашения в области занятости. Договоренности направлены на открытие возможностей для граждан республики на рынке труда соседней страны.

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