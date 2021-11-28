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Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024

Весь мир
Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
wikipedia.org  /  lorie shaull / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 28 ноября. Согласно новому опросу, вице-президент США Камала Харрис и бывшая первая леди Мишель Обама являются ведущими кандидатами на выдвижение в президенты от Демократической партии в 2024 году, если Джо Байден не будет баллотироваться. Данными исследования поделилось издание The Hill и служба HarrisX.

По результатам опроса 13% опрошенных поддержали Харрис в случае, если действующий президент не будет баллотироваться. Ненамного отстает Обама — за нее высказались 10% респондентов. Они обошли других кандидатов, среди которых были сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, министр транспорта Пит Буттиджич, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и экс-кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Янг.

При этом 36% респондентов заявили, что «не уверены» в том, что они будут кого-то поддерживать, еще 13% сказали, что проголосуют за кандидата, которого не было в представленном списке.

Опрос проводился с 18 по 19 ноября, в нем приняли участие 939 человека.

23 ноября, американский лидер Джо Байден заявил о намерении второй раз участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга для журналистов. К моменту голосования главе государства будет уже 81 год, поэтому некоторые представители Демократической партии скептически воспринимают его заявление о готовности баллотироваться на второй срок.

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