Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024

Вашингтон, 28 ноября. Согласно новому опросу, вице-президент США Камала Харрис и бывшая первая леди Мишель Обама являются ведущими кандидатами на выдвижение в президенты от Демократической партии в 2024 году, если Джо Байден не будет баллотироваться. Данными исследования поделилось издание The Hill и служба HarrisX.

The vice president is suffering low approval ratings amid rumors of a rift between her and President Joe Biden. https://t.co/dqvgVZfhdL