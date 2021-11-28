Жители Ставропольского края подарят матерям подарки в их праздник

Ставрополь, 28 ноября. День матери в городе Железноводске Ставропольского края запомнится необычной праздничной акцией. Жители города отправят матерям подарки с видеопоздравлениями, отметили в администрации населенного пункта.

Жители Железноводска примут участие в акции «Объединим Россию любовью к маме». В рамках этого мероприятия перед Пушкинской галереей работает выездная телестудия.

«Любой желающий может записать своей маме видеооткрытку с поздравлением. Готовый ролик, кроме слов благодарности, будут сопровождать еще и виды популярного курорта», — сообщили в мэрии Железноводска.

Участники акции получат значки на память. День матери — особый праздник, и о маме нужно помнить всегда, напоминает глава Железноводска Евгений Моисеев.

О мамах заботятся вовсе не только в их день. Белгородские женщины в декрете или с детьми до 18 лет могут получить навыки ведения бизнеса в рамках федеральной программы «Мама-предприниматель».