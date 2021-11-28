Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 19:31
19:30
Политика
Сын экс-президента Киргизии Атамбаева побеждает на выборах в своем округе
19:30
Общество
Издание Sabah сообщило о вреде избытка сна для сердечно-сосудистой системы
19:29
Весь мир
Власти ОАЭ освободят 870 заключенных в честь 50-летия государства
19:26
Общество
Федеральное агентство новостей поздравляет россиянок с Днем матери
19:23
Весь мир
Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
19:23
Общество
Пугачева пообещала помнить покойного Градского до самой смерти
19:21
Происшествия
Представитель Кадырова заявил о сговоре при нападении на школьницу в ХМАО
19:20
Армия
Бойцы НМ ЛНР перехватили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Счастье
19:17
Происшествия
Бабушке Ксении Бородиной стало плохо после звонка аферистов
19:09
Общество
Жители Ставропольского края подарят матерям подарки в их праздник
Все новости

Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 19:12
Армия
Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 28 ноября. Украинские власти неэффективно действуют в вопросе получения военной помощи от стран Запада. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, к настоящему моменту Украина могла бы получить от США контрбатарейные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы, зенитные ракеты Patriot и другое современное летальное вооружение. Кроме того, Киев мог бы привлечь к процессу предоставления военной помощи Великобританию, Францию и другие страны НАТО.

«К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно», – сказал Порошенко.

При этом он заявил о готовности задействовать все свои возможности для достижения необходимого результата. По его словам, это якобы нужно для «защиты от России».

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада
украина сша порошенко
Комментировать