Киев, 28 ноября. Украинские власти неэффективно действуют в вопросе получения военной помощи от стран Запада. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, к настоящему моменту Украина могла бы получить от США контрбатарейные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы, зенитные ракеты Patriot и другое современное летальное вооружение. Кроме того, Киев мог бы привлечь к процессу предоставления военной помощи Великобританию, Францию и другие страны НАТО.

«К сожалению, пока я вынужден констатировать, что украинские власти действуют неэффективно», – сказал Порошенко.

При этом он заявил о готовности задействовать все свои возможности для достижения необходимого результата. По его словам, это якобы нужно для «защиты от России».

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.