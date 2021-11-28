Британия подставила Украину, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2»

Лондон, 28 ноября. В Великобритании назвали «Северный поток — 2» частью гибридной войны против Запада. Несмотря на свое отношение, Соединенное Королевство не собирается вводить новые ограничения против газопровода. Об этом заявила британский посол на Украине Мелинда Симмонс.

По словам Симмонс, Британия изначально выступала против развития «СП-2». Но в то же время Лондон не собирается вводить санкции. Такую позицию представитель британского дипломатического ведомства объяснила желанием сделать Европу энергонезависимой.

«Мы стремимся к тому, чтобы украинские потребители не зависели от поставок газа из России. Но остальные страны Европы оказались в более затруднительном положении. Возник энергетический кризис. Мы хотим, чтобы европейские страны, а также Украина, поняли, как это важно — быть энергонезависимыми», — заявила Симмонс.

Посол отметила, Лондон поможет Киеву изменить инфраструктуру. В перспективе Украина может стать «провайдером зеленого водорода».

Вот так деликатно Великобритания дала понять, что не будет препятствовать Германии приступить к процедуре сертификации газопровода. Тем самым Лондон подставил Киев, так как британцы несколько лет уверяли украинскую власть в совместной борьбе против газопровода, обещая, что любыми способами сорвут его запуск. В то же время на фоне этих обещаний, Украину вынуждали разрушать собственную энергетику. Теперь же Украина оказалась в очень непростом положении. Страны ЕС одна за другой от нее отворачиваются. После запуска «Северного потока — 2» Киев навсегда потеряет статус основного газового транзитера. Украинская газотранспортная система станет музейным экспонатом.

ФБА «Экономика сегодня» /

«СП-2» берет свое начало на российском побережье. Газопровод проходит через Балтийское море и состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Для запуска осталось получить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора, которую немецкий регулятор приостановил.

Киев старается помешать сертификации газопровода, так как с запуском «СП-2» потеряет средства от транзита газа через свою территорию — около двух миллиардов долларов в год.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности начать переговоры о компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».