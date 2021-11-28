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Власти ЦАР провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики

Весь мир
Власти ЦАР провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики
twitter.com  /  Regis Mandaba

Банги, 28 ноября. Правительственные силы ЦАР (FACA) провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики, сообщается на официальной странице Генерального секретариата правительства в Facebook.

За ходом мероприятия, которое проводилось на проспекте Мучеников, наблюдали профильный министр Максим Балалу, председатель Национального праздничного комитета, а также нескольких гражданских и военных чиновников.

«Полиция, жандармерия и бойцы национальной армии прошли парадными «коробками» под бурные аплодисменты населения, что свидетельствует о возрождении вооруженных сил в соответствии с волей президента Фостен-Арканжа Туадера», — отмечается в сообщении генсекретариата.

В подготовке также приняли участие студенты Университета Банги, сотрудники различных учреждений и ведомств, представители религиозных конфессий, политики и рядовые жители столицы.

Местные журналисты напоминают, что 1 декабря 1958 года бывшую колонию в составе французской экваториальной Африки Убанги-Шари впервые провозгласили Центральноафриканской Республикой.

Во время предстоящего торжества население ЦАР увидит марш, гонки на каноэ, футбольные и баскетбольные матчи, а также ряд других мероприятий.

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