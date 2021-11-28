Власти ОАЭ освободят 870 заключенных в честь 50-летия государства

Абу-Даби, 28 ноября. В преддверии празднования 50-летия ОАЭ власти распорядились объявить амнистию для 870 заключенных. Президент Халифа бин Заид Аль Нахайян подписал соответствующий приказ в воскресенье, сообщает государственное информационное агентство WAM.

The President of the United Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ordered the release of 870 prisoners on Sunday ahead of the country's 50th National Day on Dec. 2, according to state news agency WAM. https://t.co/8GbLNzOsk8 — ANews (@anews) November 28, 2021

Официальные источники отмечают, что жест руководства страны направлен на то, чтобы дать заключенным шанс вернуться к нормальной жизни и внести свой вклад в общество, а также облегчить бремя их семей. Помимо освобождения осужденных за различные преступления, власти намерены выплатить долги и штрафы амнистированных.

По данным эмиратских СМИ, все попавшие под помилование заключенные продемонстрировали хорошее поведение во время отбывания наказания.

Инициатива главы государства была поддержана лидерами других эмиратов в составе ОАЭ, которые также обладают правом на вынесение аналогичных решений. Так, Хумайд бин Рашид аль-Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана (самый маленький регион в составе государства), распорядился освободить еще 43 заключенных в честь знаменательной даты.

#UAENationalDay : His Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council Member and Ruler of Ajman, has ordered the release of 43 prisoners ahead of the UAE's 50th National Day.https://t.co/ATCgZglgoC — Khaleej Times (@khaleejtimes) November 28, 2021

Официально день основания ОАЭ будет праздноваться в стране 2 декабря. В этот день по всей стране пройдет большое количество различных торжественных мероприятий, однако наиболее ярко власти планируют провести этот день в Дубае, где сейчас проходит международная выставка Expo 2020. Тем самым официальный Абу-Даби планирует впечатлить иностранных гостей и наладить новые связи с потенциальными инвесторами.

Федеральное агентство новостей / Zaruba Ondrej / CTK / Global Look Press; Arnulf Hettrich via imago-images / Global Look Press

Не первая амнистия

Власти страны Персидского залива ежегодно освобождают сотни заключенных в преддверии важных государственных праздников, таких как Рамадан, Ураза-байрам и др. Составлением списков осужденных, которые считаются подходящими для досрочного выхода на свободу, занимаются сотрудники полиции и прокуратуры в координации с администрацией тюрем страны.

Потенциальными кандидатами для амнистии становятся граждане, чьи преступления признаны менее тяжкими. Чаще всего это люди, виновные в финансовых правонарушениях.

United Arab Emirates President Sheikh Khalifa bin Zayed orders the release of 870 prisoners ahead of the #UAE's 50th #NationalDay on December 2, according to the official WAM news agency.https://t.co/GIieRVCxMR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 28, 2021

Обязательным условием для досрочного выхода на свободу является то, что лица, имеющие право на помилование, должны отбыть часть наказания и продемонстрировать за это время примерное поведение. Впрочем, точный минимальный срок нахождения в заключении нигде не регламентирован.

При этом на осужденных эмиратцев не должны распространяться предыдущие решения об амнистиях, а в дополнение к этому им необходимо участвовать в программах реабилитации и исправления, проводимых исправительными учреждениями.