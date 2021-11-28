Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 21:02
21:01
Политика
Политолог Камкин объяснил, как Германия может повлиять на Украину в вопросе с Донбассом
21:01
Армия
Главком ВВС Британии Вингстон сообщил о планах перехода на экологическое топливо к 2040 году
21:00
Весь мир
Суд Ливии решил снять кандидатуру Абд аль-Хамида Дабибы с президентских выборов
21:00
Политика
Донбасс сегодня: ВСУ готовит провокации, армия Киева грузовиками вывозит оружие на Украину
20:59
Наука
Пчелы-падальщики обратили эволюцию на 80 миллионов лет вспять
20:58
Происшествия
Во Владивостоке нашли изрезанные тела мужчины и его девушки в закрытой изнутри квартире
20:56
Общество
Россиянка назвала очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха «месивом из людей»
20:54
Происшествия
Беременная женщина и ее четырехлетняя дочь стали жертвами пожара в Омске
20:51
Общество
Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»
20:49
Политика
Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о нагнетании темы с мигрантами со стороны Украины
Все новости

Власти ОАЭ освободят 870 заключенных в честь 50-летия государства

Весь мир
Власти ОАЭ освободят 870 заключенных в честь 50-летия государства
Невские Новости  / 

Абу-Даби, 28 ноября. В преддверии празднования 50-летия ОАЭ власти распорядились объявить амнистию для 870 заключенных. Президент Халифа бин Заид Аль Нахайян подписал соответствующий приказ в воскресенье, сообщает государственное информационное агентство WAM.

Официальные источники отмечают, что жест руководства страны направлен на то, чтобы дать заключенным шанс вернуться к нормальной жизни и внести свой вклад в общество, а также облегчить бремя их семей. Помимо освобождения осужденных за различные преступления, власти намерены выплатить долги и штрафы амнистированных.

По данным эмиратских СМИ, все попавшие под помилование заключенные продемонстрировали хорошее поведение во время отбывания наказания.

Инициатива главы государства была поддержана лидерами других эмиратов в составе ОАЭ, которые также обладают правом на вынесение аналогичных решений. Так, Хумайд бин Рашид аль-Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана (самый маленький регион в составе государства), распорядился освободить еще 43 заключенных в честь знаменательной даты.

Официально день основания ОАЭ будет праздноваться в стране 2 декабря. В этот день по всей стране пройдет большое количество различных торжественных мероприятий, однако наиболее ярко власти планируют провести этот день в Дубае, где сейчас проходит международная выставка Expo 2020. Тем самым официальный Абу-Даби планирует впечатлить иностранных гостей и наладить новые связи с потенциальными инвесторами.

ОАЭ отпразднуют 50-летие государства на Expo 2020
Федеральное агентство новостей / Zaruba Ondrej / CTK / Global Look Press; Arnulf Hettrich via imago-images / Global Look Press

Не первая амнистия

Власти страны Персидского залива ежегодно освобождают сотни заключенных в преддверии важных государственных праздников, таких как Рамадан, Ураза-байрам и др. Составлением списков осужденных, которые считаются подходящими для досрочного выхода на свободу, занимаются сотрудники полиции и прокуратуры в координации с администрацией тюрем страны.

Потенциальными кандидатами для амнистии становятся граждане, чьи преступления признаны менее тяжкими. Чаще всего это люди, виновные в финансовых правонарушениях.

Обязательным условием для досрочного выхода на свободу является то, что лица, имеющие право на помилование, должны отбыть часть наказания и продемонстрировать за это время примерное поведение. Впрочем, точный минимальный срок нахождения в заключении нигде не регламентирован. 

При этом на осужденных эмиратцев не должны распространяться предыдущие решения об амнистиях, а в дополнение к этому им необходимо участвовать в программах реабилитации и исправления, проводимых исправительными учреждениями.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти ОАЭ освободят 870 заключенных в честь 50-летия государства
оаэ амнистия
Комментировать