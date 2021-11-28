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Киргизский президент Жапаров обратился к политическим партиям после выборов

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 19:03
Политика
Киргизский президент Жапаров обратился к политическим партиям после выборов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 28 ноября. Признание результатов выборов является требованием закона и демократии. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Глава государства обратился ко всем политическим партиям страны после выборов и призвал их признать результаты избирательного процесса.

«Признание результатов выборов и подчинение воле народа — требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность», — сказал Жапаров.

Киргизский лидер выразил надежду, что с новыми депутатами парламента он сможет успешно работать. Он добавил, что выборы прошли на основе беспристрастности, честности и прозрачности.

Как стало известно ранее, глава киргизского правительства Акылбек Жапаров проголосовал на парламентских выборах. Политик призвал сограждан избрать тех депутатов, которые будут отстаивать их интересы.

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