Киргизский президент Жапаров обратился к политическим партиям после выборов

Бишкек, 28 ноября. Признание результатов выборов является требованием закона и демократии. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Глава государства обратился ко всем политическим партиям страны после выборов и призвал их признать результаты избирательного процесса.

«Признание результатов выборов и подчинение воле народа — требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность», — сказал Жапаров.

Киргизский лидер выразил надежду, что с новыми депутатами парламента он сможет успешно работать. Он добавил, что выборы прошли на основе беспристрастности, честности и прозрачности.

Как стало известно ранее, глава киргизского правительства Акылбек Жапаров проголосовал на парламентских выборах. Политик призвал сограждан избрать тех депутатов, которые будут отстаивать их интересы.