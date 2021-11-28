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Radio Lengo Songo: вывод миротворцев ООН приведет к восстановлению стабильности в ЦАР

Весь мир
Radio Lengo Songo: вывод миротворцев ООН приведет к восстановлению стабильности в ЦАР
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 28 ноября. Продолжение кризиса в Центральноафриканской Республике связано с присутствием контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИУНСКА). Поэтому вывод «голубых касок» поспособствует восстановлению мира, считают ведущие Radio Lengo Songo.

По словам журналистов, подготовленные российскими инструкторами бойцы правительственных сил (FACA) провели отличную работу по зачистке территории от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Действия военных вселили в людей уверенность в завтрашнем дне, а правительству позволили приступить к восстановлению государственных институтов в освобожденных городах и деревнях.

Radio Lengo Songo: вывод миротворцев ООН приведет к восстановлению стабильности в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Но несмотря на то что угрозу со стороны радикалов ликвидировали именно FACA при поддержке союзников из России и Руанды, Совбез ООН принял решение продлить мандат бесполезной МИНУСКА. А ведь именно из-за контингента миссии сохраняется вероятность возникновения нового кризиса безопасности.

По мнению населения, немедленный вывод миротворцев поспособствует нормализации обстановки. ЦАР не надо мешать, мы сами восстановим порядок», — заявили аналитики.

Ранее издание Le Patriote Dechaine сообщило, что контингент многопрофильной комплексной миссии неспособен защитить даже собственные военные объекты, не говоря о гражданском населении республики.

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