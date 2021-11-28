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Григорий Лепс принес соболезнования родным и близким Александра Градского

Общество
Григорий Лепс принес соболезнования родным и близким Александра Градского
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 ноября. Певец Григорий Лепс записал видеообращение в связи со смертью коллеги — композитора Александра Градского. Исполнитель заявил об огромном музыкальном наследии, которое оставил после себя ушедший артист.

Лепс опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram. В течение ролика певец несколько раз принес соболезнования родным и близким Градского. Исполнитель напомнил, что ему доводилось сотрудничать с композитором.

«Мне посчастливилось с ним работать несколько сезонов в «Голоcе». Очень был интересный человек, великолепный музыкант, но про это даже и говорить не стоит», — отметил артист.

По словам Лепса, у Градского было достаточное количество учеников. Кроме того, многие выросли на его музыке и слушали его произведения, поэтому имя композитора и его песни навсегда останутся в памяти людей, убежден певец.

«Еще раз соболезнования родным и близким, счастья и здоровья родным и живым», — подытожил артист.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября от инфаркта головного мозга. Приблизительно за два дня до смерти музыканта доставили в больницу с подозрением на инсульт. После трагедии москвичи несут цветы к театру «Градский холл».

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певец лепс градский
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