Центральноафриканцы устроили массовый митинг против продления мандата миротворцев ООН

Банги, 28 ноября. Жители Центральноафриканской Республики устроили стихийную демонстрацию у здания штаб-квартиры многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Около сотни участников акции осудили продление мандата миротворцев, пишет Ndjoni Sango.

Недовольные работой «голубых касок» люди пришли с плакатами, призывающими Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отозвать резолюцию №2605. Некоторые утверждали, что это решение лоббировал Париж, на их транспарантах написано: «Все, кроме Франции».

«Практически каждый день в столице проводятся всевозможные митинги, акции протеста, демонстрации и сидячие забастовки. Народ устал от МИНУСКА, от того, что ее контингент совершает преступления, участвует в смертельных ДТП, разворовывает ресурсы страны. Особенное раздражение вызывают действия Пятой республики, которая давно хочет вернуться в ЦАР и сменить неугодного ей президента Фостен-Арканжа Туадера. Но никто этого не допустит», — сообщают журналисты.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Сотрудники СМИ добавили, миротворцы пользуются поддержкой бывшей метрополии на внешнеполитическом уровне, так как решение о продлении мандата, скорее всего, инициировано Елисейским дворцом.

«Внутри ЦАР у Франции остаются «голубые каски», рядом Чад, правительство которого готовит вторжение. Естественно, население недовольно», — заключили в Ndjoni Sango.

Ранее в столице республики состоялся митинг с лозунгом «Нет МИНУСКА. Нет государственному перевороту».