Украина отказывается от советского Нового года в детсадах и школах

Министерство культуры и информационной политики Украины распространило очередные рекомендации для проведения новогодних праздников в дошкольных и средних учебных заведениях. По некоторым данным, киевские чиновники предложили окончательно убрать из сценариев утренников таких персонажей, как Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и Баба-яга.

Руководителям указанных заведений также предписывается обратить внимание на необходимость «патриотического художественного и музыкального оформления» мероприятий: активно использовать государственную символику и представлять украинских сказочных героев. Эта идея вызвала неоднозначную реакцию в обществе на территории от Ужгорода до Мариуполя. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Директор одного из центров детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) в Черниговской области Андрей Жарких (имя изменено. — Прим. ФАН.) решил не только уволиться с занимаемой им должности, но и продемонстрировать общественности целесообразность своего поступка.

«Я не желаю работать с [украинскими] националистами, которые намереваются даже Новый год для детей превратить в политический фарс», — заявил Андрей Жарких на заседании комитета местной администрации.

Поводом для такого поведения Жарких послужило его непринятие рекомендации «кардинально изменить формат праздника» в подконтрольной ему структуре. Ранее директору ЦДЮТ на подпись была предоставлена финансовая смета, по которой на утренниках с середины декабря 2021 года до середины января 2022 года вместо Деда Мороза и Снегурочки будут выступать Гетман Мазепа с казаками. Несмотря на то, что на вопрос Жарких, какое именно отношение Мазепа и его казаки имеют к Новому году, так и не ответили, упомянутый ЦДЮТ встретит Новый год с другим директором. Злые языки говорят, что актер в образе Мазепы с бородой (скандально известный гетман был безбородым. — Прим. ФАН) появится на детских праздниках сразу в нескольких регионах Украины.

«Мы должны методично абстрагироваться от канонов советского Нового года, — заявил глава украинского минкульта Александр Ткаченко. — Украина найдет собственную культурную платформу для таких празднеств».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Чем в это время будут заниматься актеры, играющие традиционных новогодних персонажей, официальный Киев не уточняет. Да этого и не нужно.

«Мне предложили роль Санта-Клауса, который дарит детям и даже их родителям носки с конфетами производства фабрики бывшего украинского президента, — заявил харьковский организатор культмассовых акций Олег Тимошенко. — А мою Снегурочку почему-то захотели превратить в Мавку (лесная красавица, героиня произведения Леси Украинки. — Прим. ФАН). Любой мало-мальски сведущий ребенок почувствует подлог: никакого отношения к Новому году Мавка и тем более конфеты с логотипом экс-главы государства не имеют».

По словам Тимошенко, в обозримом будущем украинские Деды Морозы и Снегурочки без работы не останутся.

«Мы вполне можем создавать праздничную атмосферу, поздравляя детей и их родителей посредством компьютерных технологий, а также просто выезжая на небольшие мероприятия», — резюмировал он.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С этим мнением согласны и независимые аналитики.

«В погоне за политическими дивидендами на фоне декоммунизации и русофобии Украина теряет культурную идентичность, — сказала в комментарии ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Причем потеря идентичности начинается уже в детсадах и школах — на тех же утренниках. Я лично знаю пример, когда за месяц до предстоящего Нового года заведующая киевского детсада была проинструктирована на предмет «соблюдения национальной идентичности». Ей было «настоятельно рекомендовано» проследить, чтобы дети были одеты в вышиванки, а праздничные гирлянды сияли исключительно синими и желтыми цветами, на макушке елки вместо пятиконечной звезды или классического купола был водружен трезубец. Мне кажется, подобные требования вызовут обратную реакцию».

Тем временем на ряде сайтов в украинском сегменте интернета сегодня все чаще можно встретить объявления на манер «Дед Мороз и Снегурочка подарят настоящий праздник. Без политики». Любопытно, что спрос на услуги традиционных новогодних героев растет ежедневно, несмотря на попытки украинских определенных структур блокировать доступ к этим объявлениям.