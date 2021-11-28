Shephard Media: Boeing получил контракт на превращение F-16 в сверхзвуковые воздушные цели

Вашингтон, 28 ноября. Boeing планирует сделать из списанных американских истребителей F-16C в самолеты-мишени. Об этом сообщает американское издание Shephard Media.

Американский концерн Boeing подписал с Пентагоном контракт на 49,6 миллиона долларов, который предполагает преобразование истребителей F-16 модификаций Block 25 и Block 30 в самолеты-мишени QF-16.

ВВС США используют такие мишени в качестве платформ для обучения пилотов или тестирования и калибровки различных систем вооружения воздушного и наземного базирования. Полноразмерная воздушная цель QF-16 пришла на замену предыдущей модификации QF-4, созданной на основе истребителя F-4 Phantom II, и является воздушной целью четвертого поколения, более полно отражающей современные угрозы. QF-16 может управляться пилотом из кабины, как обычный самолет, но может также летать и в беспилотном режиме.

Ранее стало известно, что Швейцария закупит у США 36 истребителей F-35А и пять батарей ЗРК Patriot. Покупка американских самолетов пятого поколения обойдется бюджету Швейцарии в 6,3 миллиарда долларов. При этом стоимость самих самолетов составит четыре миллиарда долларов, остальная часть средств будет израсходована на логистику, запчасти, документацию, обучение обслуживающего персонала и боеприпасы.