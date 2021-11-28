Двое митингующих против присутствия французских войск погибли в Нигере

Ниамей, 28 ноября. В Нигере начались столкновения между местными силовиками и демонстрантами, выступающими против присутствия французских солдат. Два человека погибли, около десятка получили серьезные ранения, сообщает Actu Niger.

Инцидент произошел в департаменте Тера, регион Тиллабери. Протестующие заблокировали дорогу, перекрыв движение автомобильной колонне военнослужащих Пятой республики по территории Буркина-Фасо.

Ночью 27 ноября начались стычки гражданских с силами обороны и безопасности, когда последние попытались расчистить трассу и сдержать толпу. Как стало известно, полиция применила слезоточивый газ и делала предупредительные выстрелы.

«После очень беспокойной ночи столкновения продолжились в субботу утром, и местные источники сообщают о гибели по меньшей мере двух человек, а также десятке раненых», — рассказали сотрудники издания.

Большая часть недовольных присутствием иностранных войск — молодые жители. Они перекрыли главную дорогу использованными покрышками и выступали с лозунгами «Вы нам не нужны!», «Уходите домой!».

С 16 ноября военнослужащие антитеррористической операции «Бархан» отправились в Мали через Нигер. Во время проезда по территории Буркина-Фасо их несколько раз останавливали протестующие. Так, в городе Кая задержка произошла почти на неделю. Представителей Парижа обвиняют в перевозке оружия для группировок джихадистов в регионе Сахеля.