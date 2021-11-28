Гордон разобрал интервью заигравшегося Зеленского

Киев, 28 ноября. Известный украинский ведущий, журналист Дмитрий Гордон подробно разобрал пресс-марафон президента Владимира Зеленского.

Главным итогом выступления главы государства для Гордона стало разочарование, хотя ранее именно он был одним из самых преданных сторонников лидера Украины.

Как признался Дмитрий Гордон, ему было просто стыдно за выступление президента, так как тот по-хамски говорил с некоторыми журналистами, изворачивался и вел себя так, будто чувствует себя не в своей тарелке. По мнению известного ведущего, Владимир Зеленский в этот раз проявил себя всего лишь как посредственный актер, хотя прежде всегда был любимцем публики.

Гордон уверен, что бывший комик уже и сам не верит в то, что он действительно руководит страной, и в ходе своего выступления он пытался в первую очередь убедить себя самого в том, что он все еще является главой государства. Журналист отмечает, что именно поэтому Зеленский несколько раз повторил фразу «я президент».

Как считает ведущий, полученная высокая должность буквально «разложила» Зеленского изнутри. Украинский лидер сильно изменился за два с половиной года, и при этом далеко не в лучшую сторону.

instagram.com / @gordondmytro

«Он хочет себя убедить, что он президент. Кроме того, нехороший тон, некстати улыбки, он чувствовал себя не в своей тарелке... Мне было стыдно, я вам честно скажу. Эта должность его разложила. Она привела его в состояние внутреннего дискомфорта. Он ею тяготится, она ему мешает», — заявил журналист в эфире телеканала «Украина».

Дмитрий Гордон подчеркивает, что планы президента баллотироваться на второй срок в нынешних обстоятельствах выглядят постыдно и даже преступно. Он напомнил, что Владимир Зеленский так и не выполнил ни одного предвыборного обещания. И как считает журналист, в такой ситуации отказ от участия в следующих выборах является последним шансом для бывшего комика сохранить хоть какую-то честь.

«Вы сказали, когда шли в президенты: "Я иду на один срок". Порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского?», — напомнил ведущий.

Кроме того, Гордон обратил внимание на то, что президент Украины во время пресс-марафона очень большое внимание уделил бизнесмену Ринату Ахметову. Владимир Зеленский обвиняет олигарха в организации заговора, однако журналист уверен, что причина конфликта совсем не в этом.

president.gov.ua / Офіс Президента України

«Несколько человек из Офиса президента мне сказали, что Владимир Зеленский сначала требовал убрать с экрана Савика Шустера, дальше — не приглашать Гордона, не показывать бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, не показывать программы про его офшоры», — объяснил причину ссоры ведущий.

Журналист убежден, что президент Украины собрал абсолютно непрофессиональную команду, которая только ухудшает и его положение, и ситуацию внутри страны. По мнению ведущего, единственный, с кем стоит считаться — это глава Офиса президента Андрей Ермак, который фактически отделил Зеленского от всех остальных и при этом получил огромное влияние на главу государства.

«У них там сейчас цвет "профессионализма". Они все доведут Зеленского до цугундера. Он просто не понимает, что он делает. Думаю, что Ермак — умный человек, который отделил Зеленского от всех остальных. Все остальные, которых мы там наблюдаем — это ниже плинтуса. И окружать себя такими людьми — это кошмарно», — подчеркивает журналист Дмитрий Гордон.

Ранее украинцы предсказали итог топливной войны между президентом Владимиром Зеленским и лидером Белоруссии Александром Лукашенко.