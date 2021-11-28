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Десять политических партий предварительно проходят в парламент Киргизии

Политика
Десять политических партий предварительно проходят в парламент Киргизии
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Бишкек, 28 ноября. Участки для голосования на парламентских выборах в Киргизии закрыли свои двери для избирателей. По информации журналистов, в этом году в выборах приняли участие в 1,5 раза меньше голосующих граждан, чем в 2020-м.

Всего на территории республики работали 2435 избирательных участков.

«Ровно в 20:00 (17:00 мск. — Прим. ФАН) двери всех избирательных участков были закрыты. Проголосовать после этого времени смогут только те, кто успел зайти на участок до закрытия дверей», — сообщил представитель ЦИК в интервью РИА Новости.

Согласно полученной информации, после обработки данных с 20% участков в парламент проходят десять политических партий Киргизии.

Как стало известно ранее, премьер-министр Киргизии обратился к согражданам на фоне парламентских выборов. Политик выразил надежду на то, что избиратели выберут тех депутатов, которые будут отстаивать их интересы.

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