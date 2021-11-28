Банги, 28 ноября. Международные организации игнорируют действия боевиков, направленные на смену власти в ЦАР, что вызывает недоумение и раздражение жителей страны. Об этом сообщает портал Bé-Afrika Sango.

«Народу Центральноафриканской Республики трудно понять, почему Европейский Союз, ООН и другие объединения включаются в антироссийскую деятельность, ориентируясь на фейки и вбросы некоторых СМИ. При этом полностью игнорируют преступления радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). С молчаливого попустительства мирового сообщества в ЦАР орудуют наемники, убийцы, агенты влияния Франции», — утверждают журналисты.

По словам сотрудников Bé-Afrika Sango, ни ООН, ни Европейский Союз не выпускают резолюций с осуждением действий боевиков. Народу республики приходится рассчитывать только на поддержку отечественных специалистов и собственные силы безопасности (FACA).

«Почему они не призывают к задержанию главаря «Союза за мир в ЦАР» (CPC) Али Дарассы, чадского наемника Махамата аль-Катима, камерунского Бобо из 3R? Почему они до сих пор на свободе и вынашивают новые планы по вторжению в ЦАР? Их имена знают все, но никто ничего не делает. Только Россия и Руанда помогают», — продолжают в Bé-Afrika Sango.

Благодаря отечественным инструкторам правительству Центральноафриканской Республики удалось очистить собственные территории и наладить работу по восстановлению властных институтов в отбитых у противника городах.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал снять неприкосновенность с европейских депутатов за вбросы о россиянах в ЦАР. Он также заявил о намерении обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру, чтобы их сотрудники возбудили уголовные дела по факту клеветы в адрес граждан РФ.