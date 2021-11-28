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Парламент ЦАР проголосовал за создание бюро по защите авторских прав

Весь мир
Парламент ЦАР проголосовал за создание бюро по защите авторских прав
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 28 ноября. Национальное собрание Центральноафриканской Республики проголосовало за закон о создании бюро по авторскому праву и смежным правам, сообщает Radio Lengo Songo.

«Проект направлен на защиту работ местных артистов и деятелей культуры. Предполагается, что разбивка может происходить следующим образом: 70% собранных сумм выплачиваются творцам или их бенефициарам, а 30% — органам управления сборами», — сообщила министр туризма, искусства и культуры Дженнифер Лионеле Мария Винсенте Сараива-Янзере.

После пленарного заседания многие народные избранники выступили за безоговорочное принятие инициативы, так как для большинства центральноафриканцев «это вопрос жизни и смерти». Он позволит им восстановить экономический баланс и приобрести финансовую независимость.

Парламент ЦАР проголосовал за создание бюро по защите авторских прав
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Голосование состоялось после того, как в 2010 году начался процесс реформы BUCADA, которая привела к принятию Национальным собранием 7 июля 2020 года нового закона об авторском праве в Центральноафриканской Республике.

Ранее депутат второго созыва Алгони Алисен выступил против продления мандата многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) и потребовал немедленного снятия оружейного эмбарго.

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