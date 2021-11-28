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Денис Мацуев рассказал о неповторимом стиле Александра Градского

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 18:42
Общество
Денис Мацуев рассказал о неповторимом стиле Александра Градского
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 ноября. Певец и композитор Александр Градский был неповторим в своем голосе, тембре, диапазоне, колорите и масштабе. Об этом заявил пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Музыкант прокомментировал новость о смерти Градского. И эстрада, и опера, и рок-музыка, и вся отечественная культура понесли непоправимую утрату с уходом певца, отметил Мацуев в комментарии РИА Новости.

«Его личность потрясала еще тогда, в Советском Союзе, — необычная внешность, нетипичная подача голоса», — обратил внимание пианист-виртуоз.

Денис Мацуев рассказал о неповторимом стиле Александра Градского
Global Look Press / Gennadii Sergeev/Russian Look

По словам музыканта, композитор мог исполнять любой репертуар. Градского невозможно сравнивать с современными представителями эстрады, поскольку он обладал интеллектом, глубиной и феноменальными голосовыми возможностями, убежден пианист.

«Градский был театром одного актера, который имел свой абсолютно неповторимый стиль», — подчеркнул Мацуев.

Напомним, Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября. Незадолго до смерти артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Композитор ушел из жизни из-за инфаркта головного мозга. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца в связи с его смертью.

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