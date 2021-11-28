Биатлонист Гараничев забыл палки перед стартом на Кубке мира

Москва, 28 ноября. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что биатлонист Евгений Гараничев забыл палки перед стартом в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Губерниев заявил, что Гараничев оставил палки в вакс-кабине. Таким образом спортсмен потерял где-то 35 секунд, а для биатлонистов время — это важнейший ресурс.

«У нас что с командой происходит? Крепления у Мироновой, вопросы с винтовкой, Гараничев палки забыл. Хорошо, что взял лыжи. Это уже неплохо, друзья. Винтовку взял — тоже здорово. И одетым на старт пришел», — пошутил комментатор в эфире «Матч ТВ».

В Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону, в мужском и женском спринте россияне выступили неудовлетворительно. Гараничев показал 113-й результат, в десятку только попал Александр Логинов. Светлана Миронова из-за проблем с винтовкой финишировала 94-й, Ульяна Нигматуллина показала 17-й результат.

Ранее биатлонист Эдуард Латыпов претендовал на попадание в тройку по итогам индивидуальной гонки на мировом первенстве. Однако россиянин перепутал финишную створку и пришел лишь седьмым.