Террористы атаковали военную колонну в Иракском Курдистане

Багдад, 28 ноября. Террористы «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) нанесли удар по курдским вооруженным формированиям в иракской провинции Дияла. Жертвами нападения, состоявшегося в субботу вечером, стали несколько бойцов из отрядов «Пешмерга»: по меньше мере пять человек были убиты, а четверо — ранены.

Источник из состава местных вооруженных сил рассказал журналистам, что колонна военнослужащих угодила в засаду в районе Гармиан. Один из автомобилей наехал на мину, после чего снайперы ИГ открыли огонь по бойцам, пытавшимся помочь пострадавшим товарищам.

«"Пешмерга" приняли активные меры, сейчас все под контролем», — говорится в сообщении Министерства обороны Иракского Курдистана.

Также стало известно, что военная колонна двигалась в направлении района Коладжо для подмоги силам, также ранее пережившим нападение со стороны террористов. Вероятнее всего, террористы знали о времени и месте передвижения подразделений ВС Иракского Курдистана.

Daesh roadside bomb in Iraq leaves 5 Peshmerga dead, 4 wounded https://t.co/D8bttQmSpY — WC Times (@TimesWC) November 28, 2021

На фоне этих событий глава курдской автономии Нечирван Барзани выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования по поводу произошедшего.

«Распространение злодеяний «Исламского государства»1 — это новый и ужасающий сигнал об угрозе, стоящей перед регионом. Поэтому существует острая необходимость в более тесном сотрудничестве и координации между пешмерга и иракской армией при поддержке международных союзных сил», — заявил политик.

Militants from ISIS, a Sunni Muslim extremist group, still conduct operations in Iraq, often targeting security forces, power stations and other infrastructure.https://t.co/oUQ8MXzZ9n — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 28, 2021

Нападение «Исламского государства» в данном регионе — не редкость. После разгрома основных сил террористов боевики сменили тактику и перешли к партизанским методам борьбы, совершая точечные нападения, похищая людей и минируя дороги. Они продолжают действовать через «спящие ячейки» во многих районах Ирака, особенно в спорных регионах на севере страны.

В последнее время наблюдается активизация их деятельности. Только в октябре радикальные исламисты совершили нападение на деревню в провинции Дияла, в результате чего 15 человек погибли, а 17 получили ранения.

Вместе с тем силы «Пешмерга», которые ранее сыграли важную роль в боях с террористами, все чаще становятся целью нападений. Так, после схожей атаки в Киркуке погибли двое курдских военнослужащих.

Федеральное агентство новостей /

Призывы Нечирвана Барзани о помощи со стороны международной коалиции прозвучали на фоне вывода войск США из Ирака. Впрочем, несмотря на заявленные администрацией Джо Байдена планы, источники в Пентагоне сообщают, что Вашингтон все же намерен оставить часть своих сил на Ближнем Востоке. По официальной версии, речь в данном случае идет о нескольких тысячах военных советников, присутствие которых необходимо для обучения иракской армии.

Несмотря на то, что работа западной коалиции в регионе не привела к полному устранению террористической угрозы, Соединенные Штаты все еще заинтересованы в сохранении своего влияния на регион. Новые нападения на лояльные Вашингтону курдские силы становится дополнительным предлогом для того, чтобы сохранить присутствие американских военных в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.