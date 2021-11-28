Астрологи предсказали удачную неделю для трех знаков зодиака

Москва, 28 ноября. Астрологи составили подробный прогноз ключевых событий на предстоящую неделю для всех знаков зодиака.

В начале предстоящей недели Овнов ждут благоприятные перемены везде, где они назрели. Для этого знака зодиака, по словам астрологов, наступает благоприятное время для смены работы, образа жизни, имиджа или привычек. Также грядущая неделя сулит удачу для Близнецов. Понедельник и вторник для этого знака зодиака станут идеальными для знакомств и свиданий.

Аналогичным образом неделя сложится и для Весов. В начале недели все, за что бы ни взялись представители этого знака, будет получаться с легкостью. Эта неделя станет удачным временем для переговоров и различных сделок.

Взаимовыручка и щедрость улучшат положение Скорпионов в коллективе. Предстоящая неделя также станет для них отличным временем для переговоров, консультаций и различных контактов.

Рыбы в ближайшие семь дней будут иметь отличные шансы участвовать в переговорах с коллегами и друзьями. Для представителей этого знака зодиака солнечное затмение в секторе карьеры означает начало благоприятного периода для смены места работы, должности или другие перестановки.

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У Тельцов в ближайшие семь дней легко пойдут дела, связанные с красотой и эстетикой. В то же время у данного знака зодиака обострятся отношения из-за их нетерпимости и вспыльчивости. Не менее успешными грядущие семь дней станут и для Водолеев. Этот знак зодиака сможет сделать много важных и интересных дел благодаря своему креативному уму.

Для Раков на предстоящей неделе начинается благоприятное время для решения домашних дел, общения и поездок к родственникам. Кроме того, грядущая неделя станет отличной для совершения крупных покупок. Аналогичным образом неделя сложится и для Дев. Солнечное затмение акцентирует для них тему дома и семьи. Перед ним у этого знака зодиака может повыситься тревожность и чувство страха.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

В жизни Львов начинается активный творческий период. Представители данного знака могут взять отпуск и уехать куда-то на время или же с головой погрузиться в работу. Стрельцы также будут искриться от бодрости. Представители этого знака зодиака будут заряжены позитивом.

Крайне сложной грядущая неделя станет для Козерогов. В середине недели этот знак зодиака может разочароваться в друзьях и их поступках. Из-за этого они на некоторое время могут замкнуться в себе, однако к субботе их общительность возрастет.

Астрологи объяснили, что нельзя делать в коридор затмений с 19 ноября по 14 декабря. По совету экспертов, в течение последней трети ноября необходимо сохранять спокойствие и стараться направлять свою энергию на что-то созидательное.