Закон о налогообложении процентов по вкладам заработает в 2022 году

Москва, 28 ноября. Налоговый кодекс Российской Федерации обновился по части налогообложения процентов в рамках вкладов в кредитных организациях. Об этом пишет «Прайм».

Начиная с 1 января этого года, на территории страны действует измененное законодательство в отношении доходов с процентов, которые россияне получают по вкладам.

Новый закон предполагает, что первая плата по налогу со вкладов будет осуществляться только в следующем году, так как уплата налогов за текущий год реализуется в таком формате. До этого жители страны должны были платить в казну за депозиты только если ставка была выше ключевой на 5 п.п.

Теперь же условия унифицируются, правило «5%» ликвидируется, а ставка будет равняться 13% НДФЛ, что станет актуальным как для резидентов РФ, так и для зарубежных инвесторов. Власти страны также учреждают необлагаемую сумму дохода, которую можно определить по формуле «ключевая ставка Центробанка за 1 января, умноженная на миллион рублей».

Существует исключение, которое позволяет не уплачивать процентный доход с депозитов и остатков на счетах. Оно касается денег, получаемых в порядке наследования, так как по Налоговому кодексу, такой доход не облагается налогом.

Новая фаза роста началась в банковских организациях по части ставок по вкладам в конце октября, ранее писало издание «Коммерсантъ». Многие компании предлагают разместить денежные средства под 8% годовых и более.