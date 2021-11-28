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Федеральное агентство новостей поздравляет россиянок с Днем матери

Общество

В последнее воскресенье ноября в России принято поздравлять матерей, бабушек, приемных родительниц — всех женщин, воспитывающих детей. В российских календарях праздник появился 23 года назад.

Специальный день, когда принято чествовать матерей, есть во многих странах. В России его отмечают с 1998 года. Тогда Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей выступил с соответствующей инициативой. После этого президент Борис Ельцин подписал указ о праздновании Дня матери в нашей стране.  

С каждым годом праздник становится все популярнее в российском обществе. Поздравления получают как женщины, уже ставшие матерями, так и беременные девушки. Об их благополучии активно заботится российское государство. Каждая женщина имеет право на получение материнского капитала после рождения детей. В рамках национального проекта «Демография» по всей стране открываются комфортные современные детские сады, которые дают женщинам возможность вернуться из декретного отпуска раньше, и совмещать воспитание малыша с трудовой деятельностью.

Символ Дня матери — растение незабудка. Герой множества мифов и преданий, этот цветок сегодня напоминает всем нам о силе материнской любви.

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