Курс биткоина опустился ниже 55 тысяч долларов впервые с октября

Москва, 28 ноября. Стоимость первой в мире криптовалюты на последних торгах этой недели упала на 6%, оказавшись ниже 55 тысяч долларов за единицу. Такое сокращение зафиксировано впервые с 13 октября.

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов.

Токен демонстрирует падение на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, связанной с сообщениями о новом штамме коронавируса в Южной Африке. Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории, ограничив въезд туристам. На этом фоне у биткоина и прочих криптовалют может возникнуть дополнительный стимул для роста.

«Регуляторы могут начать накачивать рынки ликвидностью, что хорошо для таких рисковых активов, как биткоин», — сообщил РБК руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Почти половина (46%) неквалифицированных инвесторов в России назвали криптовалюту защитным активом, говорится в исследовании Investing.com. Популярность цифровой валюты опережает спрос на акции и недвижимость.