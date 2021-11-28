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Курс биткоина опустился ниже 55 тысяч долларов впервые с октября

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 18:24
Экономика
Курс биткоина опустился ниже 55 тысяч долларов впервые с октября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 ноября. Стоимость первой в мире криптовалюты на последних торгах этой недели упала на 6%, оказавшись ниже 55 тысяч долларов за единицу. Такое сокращение зафиксировано впервые с 13 октября.

Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов.

Токен демонстрирует падение на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, связанной с сообщениями о новом штамме коронавируса в Южной Африке. Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории, ограничив въезд туристам. На этом фоне у биткоина и прочих криптовалют может возникнуть дополнительный стимул для роста.

«Регуляторы могут начать накачивать рынки ликвидностью, что хорошо для таких рисковых активов, как биткоин», — сообщил РБК руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Почти половина (46%) неквалифицированных инвесторов в России назвали криптовалюту защитным активом, говорится в исследовании Investing.com. Популярность цифровой валюты опережает спрос на акции и недвижимость.

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