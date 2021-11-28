Аналитики сомневаются в успехе седьмого раунда переговоров по ядерной программе Ирана

Тегеран, 28 ноября. В Вене с завтрашнего дня стартует седьмой раунд переговоров по возвращению США и Ирана к положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Тегерана. Но несмотря на заявления официальных лиц обоих государств о готовности к диалогу и дипломатические усилия третьих стран подтолкнуть их к сделке, большинство экспертов скептически смотрит на возможность положительного разрешения спора.

Low expectations on nuclear talks as Iran creates facts on the ground https://t.co/XniGfg5mXC pic.twitter.com/Gv5IR2o3tb — Reuters World (@ReutersWorld) November 28, 2021

Во многом это объясняется сменой переговорной группы Исламской Республики, которая теперь действует от лица нового правительства — консерваторов и сторонников жесткой внешней политики. Несмотря на позитивные сдвиги в отношениях с рядом региональных и европейских стран, риторика касательно ядерной программы и самих США остается довольно категоричной. В частности, основное выдвинутое иранскими дипломатами требование — полное снятие всех антииранских санкций.

Об этом 26 ноября в очередной раз сообщил глава делегации Исламской Республики на переговорах в Вене Али Багери Кани. В свою очередь, европейские дипломаты вновь указали на то, что такая позиция Тегерана не способствует достижению консенсуса. Аналитики сходятся во мнении, что в обмен Тегеран не готов выполнить положения СВПД, которые фактически обяжут его отказаться от значительного прогресса в области ядерных исследований.

The #US special envoy for Iran, Robert Malley, pointed out that the possible purpose of increasing pressure on #Iran is "to show it that it chose the wrong path when it had other options." https://t.co/VEeDxHvLm6 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 28, 2021

Всего за год стране удалось поднять уровень обогащения урана с 3,67 до 60%, причем его нынешние запасы, согласно заявлениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), к ноябрю превысили 17 кг, а 20%-го урана — 113,4 кг. Наращивание темпов производства, а также недопущение экспертов МАГАТЭ на ядерные объекты аналитики рассматривают как попытки Ирана найти рычаги воздействия на США и их союзников. Однако такие шаги скорее вызывают обратный эффект, что недавно подтвердил специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли. По его заявлению, «Тегеран столкнется с международным давлением, если попытается ускорить ядерную программу одновременно с ведением переговоров в Вене».

«Если Иран думает, что он может использовать это время для создания большего числа инструментов давления, а затем вернуться и потребовать лучших условий — это попросту не сработает. Мы и наши партнеры не пойдем на это», — сказал он в интервью BBC.

U.S. threatens escalation with Iran at IAEA next month https://t.co/jdVHRJBTEg pic.twitter.com/rOCpvi0cvr — Reuters (@Reuters) November 25, 2021

Также считается, что Иран намеренно затягивал возвращение к переговорам, чтобы успеть накопить большее количество оружейного урана и максимально развить соответствующие технологии до момента возможного заключения сделки. За время недопущения инспекторов на обогатительные предприятия и отказа от передачи мониторинговых данных власти страны вполне могли «заготовить впрок» и спрятать какое-то количество высокообогащенных ядерных веществ.

По сообщениям ряда дипломатов, один из возможных сценариев Вашингтона в ходе переговоров — это заключение какой-либо временной «промежуточной» сделки, которая будет действовать до достижения окончательного консенсуса по СВПД. Примечательно, что ранее опасения в этой связи выразили власти Израиля, который выступает против этого договора и призывает усилить давление на Иран со стороны международного сообщества. Тем не менее Тегеран может и сам отказаться от такого предложения, невзирая на предостережения Соединенных Штатов о том, что время для возобновления ядерной сделки истекает.