Пакистан решил помириться с местными террористами

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Недавно правительство Пакистана и местная террористическая группировка «Техрик-е Талибан1 Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) заключили перемирие. Это стало возможно при посредничестве движения «Талибан» (запрещено в РФ) — другой террористической организации, возглавившей в результате вооруженного захвата Афганистан.

Пакистанская делегация прибыла в провинцию Хост, встретилась с представителями ТТП и через пару недель после этого стороны договорились пойти друг другу навстречу. Прекращение огня было заключено на месяц. Оно вступило в силу с 9 ноября и, как заявили в Исламабаде, вполне может быть продлено.

Что известно о ТТП

Радикальная организация «Техрик-е Талибан Пакистан» была создана в 2007 году. Тогда же, 23 декабря, ТТП осуществила первый теракт — смертник напал на военный конвой в пакистанском городе Мингора. В результате чего 13 человек погибли, 25 получили ранения.

Известно, что организация тесно связана с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) и афганским «Талибаном». С 2014 года внутренние расколы и эффективные контртеррористические операции серьезно ослабили пакистанских талибов, считавшихся самой грозной террористической силой в стране.

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Однако ТТП активна по сей день. За 2020-й год за организацией числится 95 нападений, жертвами которых стали порядка 140 человек. В 2021-м радикальная группировка также осуществила десятки терактов.

При этом «Техрик-е Талибан Пакистан» не монолитна. Это зонтичная организация, включающая несколько десятков разнообразных объединений, самыми могущественными из которых считались группа Хакимуллы Мехсуда (ядро ТТП) и пенджабские талибы.

С 2010 года ТТП была признана террористической группировкой в США, а с 2011 — в Канаде и Великобритании.

Вернемся к перемирию

После установления диалога с Исламабадом, в «Техрик-е Талибан Пакистан» объявили, что хотят открыть политический офис в третьей стране. Это только одно из нескольких требований, которое террористы предъявили пакистанским властям во время переговоров. Однако они отказались их выполнять.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) after three rounds of talks with government of Pakistan, expressed its three big demands. Opening a political office in a third country is one of these demands.https://t.co/dlgcm08Pme — Aamaj News (@aamajnews24) November 21, 2021

Так, идею ввести в стране исламскую систему, пакистанское правительство категорически отвергло, заявив, что в ТТП абсурдно интерпретируют данное понятие. В том смысле, что Пакистан и без того — исламская республика, в Конституции которой четко указано, что все законы соответствуют этому религиозному учению.

В свою очередь, в Исламабаде выдвинули свои условия: террористы ТТП должны сложить оружие и публично извиниться за совершенные ими акты насилия. В таком случае будет рассмотрен вопрос об амнистии членов группировки, что откроет им путь к нормальной жизни.

Роль афганского «Талибана»

По некоторым данным, когда талибы захватили Кабул, Пакистан передал им список требований, среди которых значилось принятие мер против членов ТТП, действующих с территории Афганистана.

Однако «Талибан» вместо того, чтобы по просьбе «старшего брата» приступить к борьбе с террористами «Техрик-е Талибан Пакистан», предложило Исламабаду начать с ними переговоры. И это сильно встревожило специалистов по всему миру, поскольку радикальные исламистские группировки очень часто используют перемирие для перегруппировки и передышки, чтобы затем с новой силой начать свою деятельность.

Global Look Press / Saifurahman Safi Source / XinHua

Итого

«Очевидно, что «Техрик-е Талибан Пакистан» выдвинули подобные условия, вдохновившись победой афганских талибов», — рассказала ФАН журналист МИА «Россия сегодня» Зохра Ишмухаметова.

По ее словам, представитель МИД Пакистана подтвердил, что стороны будут продолжать переговоры. Вполне вероятно, что перемирие может продлиться.

«Как говорят эксперты, при Ашрафе Гани афганские спецслужбы использовали "Техрик-е Талибан Пакистан" против Исламабада. Сейчас же ситуация изменилась. Прошлого правительства нет. Более того, после захвата власти в Кабуле Забиулла Муджахид, официальный представитель движения "Талибан ", заявлял о том, что ТТП — это проблема Пакистана, а не Афганистана», — отмечает Ишмухаметова.

По мнению журналистки, оказание талибами посреднических услуг в переговорах между ТТП и Исламабадом вполне вписывается в их обещания о недопущении террористической угрозы с территории Афганистана.

«Такое безболезненное и бескровное решение проблемы ТТП отвечает интересам и Пакистана, который готов простить террористов, и интересам новых афганских властей, которые покажут мировому сообществу, что они справляются со своими международными обязательствами», — заключила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.