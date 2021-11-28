Украинцы готовы браться за любую работу в Европе, лишь бы сбежать из страны

Киев, 28 ноября. Все чаще украинцы меняют престижные офисы и бумажную деятельность на работу на европейских плантациях и стройках. Эксперты рассказали с чем связан новый украинский мейнстрим.

В 2021 году на Украину поступило более 10 млрд долларов из-за границы. В основном это деньги заробитчан. Украинцы массово уезжают в европейские страны на заработки. По словам экспертов, несмотря на престижные вакансии на украинском рынке, люди отдают предпочтение трудовой миграции.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что в основном для работы выбирают Польшу. В этом году более 400 тысяч заробитчан получили польские рабочие визы. Чешские работодатели тоже не отстают. Они готовы платить украинским трудовым мигрантам от 35 до 62 тысяч гривен в месяц. Большим спросом пользуются IT-специалисты. Их зарплата за рубежом превышает 100 тысяч гривен в месяц. Повара, официанты, администраторы и тренеры спортклубов зарабатывают по 50 тысяч гривен. Труд разнорабочих стоит чуть дешевле — 45 тысяч гривен.

Украинским заробитчанам обещают спецодежду, питание и проживание за счет работодателя. Достойная оплата труда и комфортные условия для проживания привлекают украинцев. Многие уезжают на заработки целыми семьями. В последнее время даже представители благородных профессий — медики и учителя увольняются ради заграничной работы. По словам Воскобойникова, они готовы на все, лишь бы поскорей сбежать.

Федеральное агентство новостей /

Сеть пестрит объявлениями фирм, предлагающих украинцам работу за рубежом и обещающих предоставить полный пакет сопровождающих документов. В основном украинцы уезжают из-за кризиса. Рынок труда на Украине скуден, уровень безработицы растет, национальная валюта девальвировала, средняя зарплата снизилась, а тарифы на коммунальные услуги растут как снежный ком. По некоторым данным, многие украинские заробитчане готовы выполнять любую работу за рубежом, потому что у себя на родине потеряли основной источник дохода. Многие работодатели в странах Европы этим пользуются, значительно понижая ставки.

Но далеко не все европейские страны готовы принимать украинских гастарбайтеров. Например, в Эстонии отказались от найма иностранных граждан. Из-за коронавируса многие эстонцы потеряли работу и готовы браться за любое дело, даже от которого раньше воротили носом.

Европейские государства всегда будут нуждаться в рабочих руках, а люди из стран с ослабленной экономикой — в заработке. Значит, украинские заробитчане продолжат ездить в Европу, несмотря на тревожные рассказы о рабских условиях труда и растущую неприязнь местных к чужакам. Ведь украинские политики так и не придумали внятной стратегии, чтобы удержать лучшие кадры. Работодатели не могут платить выше, чем платят в странах Европы. Нет свободных средств и в бюджете. Все это ведет к тому, что волна трудовой миграции с каждым годом будет только увеличиваться.

Напомним, в прошлом году трудовые мигранты принесли Украине больше денег, чем иностранные инвесторы.