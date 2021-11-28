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Журналист Скачко спрогнозировал дробление Украины в случае отказа Киева от «Минска-2»

Политика
Журналист Скачко спрогнозировал дробление Украины в случае отказа Киева от «Минска-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 ноября. Отказ Киева от «Минска-2» может привести к дроблению Украины и переходу части ее регионов под контроль России. С таким заявлением выступил журналист Владимир Скачко на канале Topinform.

По словам эксперта, минские договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе сдерживают превращение Украины в проект «анти-Россия». Однако, если «Минск-2» будет отложен на неопределенный срок, то может начаться процесс дробления страны.

«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», — сказал журналист.

Как стало известно ранее, политолог Александр Дудчак не исключил распада Украины из-за членства в НАТО. По его мнению, вступление Киев в состав Альянса может вызвать мощную реакцию среди населения.

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украина минск распад
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