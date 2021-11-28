ВВС НОАК направили 27 боевых самолетов в зону опознавания ПВО Тайваня

Пекин, 28 ноября. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили к острову Тайвань 27 боевых самолетов, включая истребители, бомбардировщики и топливозаправщик.

Крупные силы ВВС НОАК совершили облет Тайваня к юго-востоку и юго-западу от острова в дневное время, перед этим войдя в зону опознавания тайваньской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает центральное информационное агентство Тайваня.

«Среди боевых машин, участвовавших в маневре — многоцелевые истребители J-10, J-11 и J-16, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также транспортный самолет Y-9 и заправщик Y-20», — сказано в опубликованном сообщении.

Облет Тайваня 27 самолетами ВВС НОАК состоялся на фоне визита на остров делегации американских конгрессменов, который вызвал резкое недовольство Пекина. Ранее минобороны КНР сообщило, что Китай ни при каких условиях не пойдет на компромисс по вопросу Тайваня, и напомнило властям США о китайском суверенитете над островом.