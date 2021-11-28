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Украинский адвокат Монтян посмеялась над рейтингами Байдена и Зеленского

Политика
Украинский адвокат Монтян посмеялась над рейтингами Байдена и Зеленского
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Киев, 28 ноября. Политическая линия президентов США и Украины приводит к тому, что они теряют поддержку народа. Главы государств сроднились из-за абсурдности решений, сказала Адвокат Татьяна Монтян.

Рейтинг главы Белого дома Джо Байдена постоянно снижается. Как информирует центр Morning Consult. Его деятельность одобряет меньше людей, чем самого непопулярного американского губернатора.

Социологический опрос показал, что глава штата Вермонт, республиканец Фил Скотт оказался самым популярным губернатором США. Ему выразил симпатию 71% респондентов.

Самый низкий рейтинг оказался у Кейт Браун из Орегона. У нее показатель равен 43%. Хоть она и занимает последнюю строчку по результатам опроса, орегонский губернатор является далеко не самым непопулярным политиком страны. Джо Байден отстает от нее на целых семь пунктов.

Рейтинг главы Белого заставил посмеяться украинского адвоката Татьяну Монтян. Она провела параллели между Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Зеркальный брат Зелебобика. Полюбуйтесь на рейтинговые успехи Сонного Джо», — иронично написала юрист в Telegram-канале, вспомнив прозвище, которое дал Байдену его предшественник Дональд Трамп.

По мнению Монтян, американский глава такой же «везучий», как Зеленский. Под везением она понимает постоянные промахи и «тупые решения», которые простые люди уже не могут принимать.

Ранее Байден усомнился в уровне интеллекта американцев. Он усомнился, что они поймут систему поставки товаров.

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