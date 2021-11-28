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Читатели Daily Mail испугались способных превратить Нью-Йорк в пепел российских ракет

Армия
Читатели Daily Mail испугались способных превратить Нью-Йорк в пепел российских ракет
Федеральное агентство новостей

Лондон, 28 ноября. Западные страны бессильны перед новейшим российским ракетами Циркон, которые способны превратить любой мегаполис в пепел. К такому выводу пришли читатели британского таблоида Daily Mail.

Ранее стало известно, что в России стартовало серийное производство новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Издание Daily Mail посвятило статью этому событию, которое вызвало бурную дискуссию среди читателей. Британцы обратили внимание на тот факт, что Россия создает уникальные образцы вооружения, которого нет у западных стран, передает «ПолитРоссия» пересказ статьи британских обозревателей.

«У России есть это оружие, которое может уничтожить всех нас. Они способны уничтожить нас за считанные минуты, а не за сотни лет», — пишет один из читателей.

Кроме того, некоторые комментаторы пришли в ужас от того, что у западных стран нет защиты от новых российских ракет, в то время как Москва обладает впечатляющим арсеналом подобного вооружения.

«Гиперзвуковые ракеты, которые могут превратить Вашингтон и Нью-Йорк в пепел», — отметил читатель.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море.

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россия запад циркон
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