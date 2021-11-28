Энергетический кризис заставляет латвийских скотоводов уничтожать стада элитных коров

Рига, 28 ноября. Энергетический кризис в Латвии отразился на сельском хозяйстве. Крупному молочному предприятию пришлось ликвидировать стадо дойных коров.

Владелица некогда одного из крупнейших хозяйств Vītoliņi Иева Рутковска рассказала, что ей пришлось пустить на убой многочисленное стадо дойных коров. Она отметила, что это решение далось очень непросто, но другого выхода не было.

«Нельзя заниматься производством молока, если оно приносит убытки», — считает Рутковска.

Когда-то латвийские фермеры жили очень хорошо. Они занимались производством молока и получали приличное вознаграждение. Сейчас все изменилось. Стоимость корма для рогатого скота увеличилась в разы. Дорогим стало и топливо. Выросли налоги. Подорожало электричество. Некогда богатейшие фермерские хозяйства на глазах превращаются в руины. Иева Рутковска считает, что основная проблема — дороговизна. Приходится дорого платить за комбикорм, переработку зерна, удобрения, поставщикам различных услуг, за горючее и за электричество.

«Мы столько денег отдаем, а сами кормимся от одной коровы. Поэтому я и решила пойти на этот шаг и перестать производить молоко», — заявила Рутковска.

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В обществе «Сельскохозяйственное объединение» считают, что в молочной промышленности назрел глубочайший кризис. Председатель правления Сандра Стрицка уверена, другие хозяйства последуют примеру Vītoliņi. Фермерам проще и выгоднее ликвидировать стадо. Главной причиной происходящего Стрицка назвала проблемы в сфере энергетики. Председатель «Сельскохозяйственного объединения» рассказала, что повсеместно с крупными хозяйствами расторгают договора продавцы электричества из-за нестабильности рынка энергетики.

«Стоимость молока практически не растет. Я не удивлюсь, если крестьяне, у которых закуплен корм, скот откормят, может, в следующем году выведут на пастбища, и на этом все», — заявила Стрицка.

После распада Советского Союза латвийские крестьянские общины очень хотели, чтобы Латвия вступила в ЕС. Они ошибочно думали, что объединение с Европой возродит сельскохозяйственный сектор. Но чуда не произошло. Кто бы мог тогда подумать, что спустя три года после евроинтеграции исчезнет самая легендарная отрасль латвийской агропромышленности – сахарная. А сейчас и молочная постепенно канет в лету.

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