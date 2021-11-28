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Студия Disney выпустила новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта»

Общество
Студия Disney выпустила новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта»
Prt Scr youtube.com  /  Star Wars

Лос-Анджелес, 28 ноября. Тизер нового сериала по вселенной «Звездных войн» «Книга Бобы Фетта» опубликовали на YouTube. Ролик, предвосхищающий проект, показала студия Disney.

Сериал «Книга Бобы Фетта» является спин-оффом проекта «Мандалорец». Новое шоу расскажет, как легендарный охотник за головами осваивается в криминальном мире Татуина.

Главную роль в новом сериале сыграл Темуэр Моррисон. Он же появлялся в образе Фетта в «Мандалорце». Режиссерами проекта выступили Джон Фавро, Роберт Родригес, Дэйв Филони, а также Брайс Даллас Ховард.

«Книгу Бобы Фетта» покажут на стриминговой платформе Disney+. Премьера нового сериала запланирована на 29 декабря.

Ранее студия Disney показала первый трейлер проекта о легендарном охотнике за головами. Из него следует, что в сериале Фетт решает занять пустующий трон Джаббы Хатта на Татуине.

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