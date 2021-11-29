Политик Амосов назвал главную проблему транспортной системы Петербурга

Власти Санкт-Петербурга на протяжении длительного времени не уделяли должного внимания строительству метро по разным причинам, заявил российский общественный и политический деятель Михаил Амосов. По его словам, наземный городской транспорт также находится не в лучшем состоянии.

Накануне неравнодушные жители Петербурга пожаловались губернатору Александру Беглову на проблемы с общественным транспортом. Они отметили, что происходит бесконечный ремонт станций метро, и задали вопрос, почему в Москве метрополитен развивается очень активно, чего не скажешь о Северной столице. При этом горожане пожаловались и на увеличение стоимости проезда, что, по их мнению, является необоснованным.

Политический деятель Михаил Амосов в интервью Федеральному агентству новостей признался, что в течение долгого времени губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не уделял должного внимания строительству метро.

«Финансирование строительства метро было очень маленькое. Например, Москва тратит в год на это примерно 8% от всего бюджета города, в Петербурге же — всего 1,5-2%. В Москве каждый год открываются станции метро, а мы несчастные три станции все куда-то откладываем. Все планы по строительству, которые были предусмотрены генпланом 2005 года, сорвались. То же самое происходило и раньше, в том числе и в советское время, — хроническая ситуация», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Амосов отметил, что власти Петербурга планируют попросить средства на строительство метро у федерального центра, но тот не желает финансировать городской объект.

«Правительство РФ рассуждает: «Почему мы должны строить метро в Петербурге, ведь Москва же строит за свои деньги?» — отметил он.

Политик подчеркнул, что компания «Ленметрострой», которая занималась строительством метро в Петербурге, выполняла подрядные работы и в Москве, поэтому здесь нет никаких вопросов к простым работникам. Главная проблема — финансирование.

«Мы должны вывести уровень финансирования метро в Петербурге вот на эти московские 7-8% от бюджета, тогда все будет веселее. Почему Петербург не выделяет на строительство метро такие же деньги, как Москва, сказать сложно. Губернаторы у нас часто меняются. То, что сейчас будет делать Беглов, было еще заложено при [Георгии] Полтавченко. Это очень длительный процесс. Я неоднократно критиковал и Полтавченко, и Беглова за это. Приоритетом было строительство дорог», — пояснил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Амосов отметил, что наземный городской транспорт Петербурга также находится не в лучшем состоянии.

«Это все понимают. Сейчас готовится транспортная реформа, которая начнет реализовываться в следующем году. Честно говоря, мне кажется, что там есть много непродуманных вещей. Предполагается провести большие закупки новых автобусов, которые в качестве топлива будут использовать газ. Также предполагается упростить маршрутки. Автобусы должны их вытеснить. Меня, как и многих жителей города, это пугает, потому что на автобусах придется делать больше пересадок. Скорее всего, будут заключены контракты с частными перевозчиками: частники купят автобусы, будут возить пассажиров, а мы им из бюджета будем доплачивать, фактически вернем им деньги, которые они потратили на автобусы и их содержание. У меня вызывает сомнение, будут ли они хорошо работать. Не думаю, что у них будет стимул», — сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что огромной проблемой для транспортной реформы является и то, что по ней у горожан и даже депутатов нет совершенно никакой информации.

«Я подумаю, как эту проблему можно будет исправить. Для начала я хочу встретиться с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым и обсудить эту проблему, понять, что они хотят делать», — пообещал политик.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Также Амосов прокомментировал и скорое повышение тарифов на проезд и отметил, что в этом вопросе Северная столица впервые обгонит Москву. Политик добавил, что депутаты повлиять на этот процесс не могут.

«Повышение цен на метро никому не нравится, но идет инфляция, дорожают энергоносители, электричество и так далее. Работникам в метро нужно повышать зарплату, чтобы компенсировать инфляцию. Мы либо должны компенсировать из бюджета, либо повышать стоимость. Цену назначает комитет по тарифам. Этот процесс закрыт от депутатского корпуса и от независимых экспертов, комитет отчитывается только перед губернатором. Мне кажется, что такой вопрос нужно обсуждать в Законодательном собрании, проводить слушания и независимый аудит, тогда мы сможем понимать, насколько повышение цен в метро обоснованно», — сказал он.

Политик отметил, что ему абсолютна ясна стоимость поездки в московском метро, которое намного больше петербургского и ежедневно перевозит огромное количество людей на большие расстояния, а повышение тарифов в Северной столице вызывает вопросы.

«Наше метро сейчас для петербуржцев обходится дороже, чем московское. Такого никогда не было. Всегда было наоборот — Москва всегда опережала нас по цене. Московский метрополитен больше по площади, можно уехать на более далекие расстояния, на метро можно добраться практически до любого места. Печально, что мы обогнали Москву по стоимости разовой поездки. Поэтому нужно давать больше информации о том, как готовятся и принимаются все эти решения», — заключил он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов решил не повышать взносы на капитальный ремонт исторических зданий. В центре города нередко можно увидеть разрушающиеся здания исторического и культурного наследия, однако объекты годами не получают должной реставрации.