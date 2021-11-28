Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 19:27
19:26
Общество
Федеральное агентство новостей поздравляет россиянок с Днем матери
19:23
Весь мир
Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
19:23
Общество
Пугачева пообещала помнить покойного Градского до самой смерти
19:21
Происшествия
Представитель Кадырова заявил о сговоре при нападении на школьницу в ХМАО
19:20
Армия
Бойцы НМ ЛНР перехватили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Счастье
19:17
Происшествия
Бабушке Ксении Бородиной стало плохо после звонка аферистов
19:09
Общество
Жители Ставропольского края подарят матерям подарки в их праздник
19:09
Весь мир
Власти ЦАР провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики
19:08
Армия
Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада
19:07
Политика
Британия подставила Украину, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2»
Все новости

EurAsian Times: обновленный МиГ-31 вынудит НАТО сократить число полетов у границ России

Армия
EurAsian Times: обновленный МиГ-31 вынудит НАТО сократить число полетов у границ России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Нью-Дели, 28 ноября. Модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 станет серьезным аргументом России в противостоянии с НАТО. К такому выводу пришли эксперты индийского издания EurAsian Times.

Ранее стало известно, что замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход работ по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 на нижегородском авиазаводе «Сокол». Представители предприятия доложили заместителю министра, что боевая эффективность МиГ-31 после ремонта с модернизацией возрастет в три раза, передает «ПолитРоссия».

Аналитики EurAsian Times уверены, что модернизированные истребители МиГ-31 положат конец воздушному шпионажу у границ России. По их словам, обновленные истребители получат новейшее радиолокационное оборудование и передовое вооружение. Кроме того, модернизация предусматривает замену механической системы управления на электродистанционную.

«Напряженность между Россией и странами НАТО растет: только за неделю было зафиксировано появление у российских границ около 40 самолетов-шпионов и беспилотников Альянса. Поэтому заявление о том, что перехватчики МиГ-31 значительно повысят боеспособность после модернизации, прозвучало очень вовремя», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные фиксируют существенную активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ России. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил США совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения стратегических сил США Global Thunder, в рамках которых 10 американских бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

Вернуться назад
Все новости / Армия / EurAsian Times: обновленный МиГ-31 вынудит НАТО сократить число полетов у границ России
россия нато миг-31
Комментировать