EurAsian Times: обновленный МиГ-31 вынудит НАТО сократить число полетов у границ России

Нью-Дели, 28 ноября. Модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 станет серьезным аргументом России в противостоянии с НАТО. К такому выводу пришли эксперты индийского издания EurAsian Times.

Ранее стало известно, что замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко проверил ход работ по модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 на нижегородском авиазаводе «Сокол». Представители предприятия доложили заместителю министра, что боевая эффективность МиГ-31 после ремонта с модернизацией возрастет в три раза, передает «ПолитРоссия».

Аналитики EurAsian Times уверены, что модернизированные истребители МиГ-31 положат конец воздушному шпионажу у границ России. По их словам, обновленные истребители получат новейшее радиолокационное оборудование и передовое вооружение. Кроме того, модернизация предусматривает замену механической системы управления на электродистанционную.

«Напряженность между Россией и странами НАТО растет: только за неделю было зафиксировано появление у российских границ около 40 самолетов-шпионов и беспилотников Альянса. Поэтому заявление о том, что перехватчики МиГ-31 значительно повысят боеспособность после модернизации, прозвучало очень вовремя», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные фиксируют существенную активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ России. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил США совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения стратегических сил США Global Thunder, в рамках которых 10 американских бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.