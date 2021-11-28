Минтруд России: темп роста зарплаты в стране превышает 9%

Москва, 28 ноября. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил скорость повышения заработной платы в государстве. Фрагмент его выступления размещен на странице издания «Вести» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, темп роста зарплаты в РФ превышает 9%. Это говорит о том, что в стране происходит разрыв в рамках соотношения оплаты труда в бюджетном секторе и экономическом.

«Фактический темп роста заработной платы в экономике несколько выше. Он превышает 9 процентов, 9,3. Соответственно, четко мы понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом», — заявил глава Минтруда России.

Медианные зарплаты россиян увеличились в текущем году на 9,2%. Такие данные содержатся в совместном исследовании «СберИндекса» и «Работы.ру».