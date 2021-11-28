Природный газ может подешеветь в течение 2-3 лет

Москва, 28 ноября. Заместитель главы направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов отметил в комментарии РИА Новости, как поведет себя ценник на голубое топливо в среднесрочной перспективе. Его слова передает «Прайм».

Стоимость энергоносителя на территории Европы может достичь коридора от 300 до 600 долларов за тысячу кубических метров, если речь идет о среднегодовом уровне, полагает специалист. Ожидать подобных корректировок можно на промежутке в два или три года.

Сейчас активно восстанавливается глобальная экономика, однако реабилитация мощностей требует больше энергии, а «зеленая» повестка сужает число доступных вариантов, в результате чего многие игроки смотрят на природный газ как на отличную замену «грязного» и неэкологичного угля.

Однако ценники на газ достаточно сильно колеблются на фоне изменения настроений в секторе, которые часто меняются даже из-за незначительных негативных новостей, что будет сильно влиять на ценообразование в сегменте, уверен собеседник издания. Также аналитик напоминает об эффекте, оказываемом геополитикой и всеми рисками, которые несут в себе слухи о начале военных действий на Украине и перекрытии газа в Белоруссии.

Газ в Европе многократно подорожал с начала года. По информации Spot TTF, контракты на спотовых платформах подскочили в четыре раза. Максимальное ценовое значение было достигнуто топливом в начале октября, когда его продавали на бирже ICE по 1937 долларов за тысячу «кубов». Сейчас энергоресурс реализуется по цене чуть выше тысячи долларов за аналогичный объем.

Как показывают данные площадок RBP и GSA Platform, холдинг «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту сырья через территории Украины и Польши в следующем месяце.