Актриса Линдси Лохан выходит замуж за директора финансовой компании

Лос-Анджелес, 28 ноября. Американская актриса и певица Линдси Лохан сообщила о помолвке со своим возлюбленным Бадером Шаммером. Похоже, она получила в подарок от избранника помолвочное кольцо.

Знаменитость поделилась с поклонниками радостной новостью на своей странице в Instagram. Она опубликовала несколько снимков с возлюбленным, на которых на безымянном пальце звезды красуется кольцо с крупным камнем.

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — подписала кадры Лохан, сопроводив текст эмодзи в виде кольца.

Актриса отметила страницу своего жениха на одном из фото, однако его аккаунт закрыт. Известно, что возлюбленный кинозвезды арабского происхождения. Раньше Шаммер занимал должность заместителя вице-президента финансовой компании мультинационального масштаба, офис которой находится в Дубае. Позднее избранник Лохан начал трудиться в качестве директора в филиале этой же фирмы в Кувейте.

Предполагается, что знаменитость и возлюбленный, за которого она выходит замуж, встречаются около двух лет. Будущие супруги познакомились в Дубае. До публикации фото с кольцом актриса не подтверждала слухи о романе с Шаммером. Примечательно, что кинозвезда закрыла возможность комментирования поста о ее помолвке.

Линдси Лохан делала длительный перерыв в кинокарьере. Однако актриса вскоре возвращается на экраны в рождественском фильме стриминговой платформы Netflix.