Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 19:27
19:26
Общество
Федеральное агентство новостей поздравляет россиянок с Днем матери
19:23
Весь мир
Камалу Харрис и Мишель Обаму назвали кандидатами на замену Байдену на выборах-2024
19:23
Общество
Пугачева пообещала помнить покойного Градского до самой смерти
19:21
Происшествия
Представитель Кадырова заявил о сговоре при нападении на школьницу в ХМАО
19:20
Армия
Бойцы НМ ЛНР перехватили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Счастье
19:17
Происшествия
Бабушке Ксении Бородиной стало плохо после звонка аферистов
19:09
Общество
Жители Ставропольского края подарят матерям подарки в их праздник
19:09
Весь мир
Власти ЦАР провели репетицию парада в честь 63-й годовщины провозглашения республики
19:08
Армия
Порошенко обвинил украинские власти в неспособности выпросить военную помощь у Запада
19:07
Политика
Британия подставила Украину, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2»
Все новости

Актриса Линдси Лохан выходит замуж за директора финансовой компании

Шоу-бизнес
Актриса Линдси Лохан выходит замуж за директора финансовой компании
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Лос-Анджелес, 28 ноября. Американская актриса и певица Линдси Лохан сообщила о помолвке со своим возлюбленным Бадером Шаммером. Похоже, она получила в подарок от избранника помолвочное кольцо.

Знаменитость поделилась с поклонниками радостной новостью на своей странице в Instagram. Она опубликовала несколько снимков с возлюбленным, на которых на безымянном пальце звезды красуется кольцо с крупным камнем.

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — подписала кадры Лохан, сопроводив текст эмодзи в виде кольца.

Актриса отметила страницу своего жениха на одном из фото, однако его аккаунт закрыт. Известно, что возлюбленный кинозвезды арабского происхождения. Раньше Шаммер занимал должность заместителя вице-президента финансовой компании мультинационального масштаба, офис которой находится в Дубае. Позднее избранник Лохан начал трудиться в качестве директора в филиале этой же фирмы в Кувейте.

Предполагается, что знаменитость и возлюбленный, за которого она выходит замуж, встречаются около двух лет. Будущие супруги познакомились в Дубае. До публикации фото с кольцом актриса не подтверждала слухи о романе с Шаммером. Примечательно, что кинозвезда закрыла возможность комментирования поста о ее помолвке.

Линдси Лохан делала длительный перерыв в кинокарьере. Однако актриса вскоре возвращается на экраны в рождественском фильме стриминговой платформы Netflix.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Линдси Лохан выходит замуж за директора финансовой компании
актриса лохан знаменитости
Комментировать