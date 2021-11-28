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Французскую компанию уличили в незаконных поставках оружия в Ливию

Весь мир
Французскую компанию уличили в незаконных поставках оружия в Ливию
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Париж, 28 ноября. Французская компания Nexa Technologies, предположительно, нарушила эмбарго ООН на экспорт оружия в Ливию.

Об этом сообщила местная газета Liberation. Согласно информации издания, следователи из Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности, геноцида и военных преступлений (OCLCH) обнаружили, что в июне 2021 года парижская корпорация незаконно продала новейшее оборудование одному из ливийских заказчиков.

В статье добавлено, что Nexa Technologies подозревается в продаже системы, известной как Alpha Max, которая позволяет перехватывать телефонные звонки в определенной географической зоне через филиал компании в ОАЭ. Газета подчеркивает, что эта сделка является «нелегальной, так как в отношении Ливии с 2011 года действует санкционный режим, запрещающий экспорт оружия и систем военного контроля».

Согласно источникам Liberation, руководство компании заявило следователям, что продажа уже состоялась, но оборудование так и не дошло до Ливии. Оно предположило, что его поставку могли задержать в Дубае.

На своем последнем заседании, посвященном ситуации в североафриканском государстве, Совет Безопасности ООН в очередной раз призвал соблюдать соглашение о прекращении огня и ускорить вывод иностранных сил и наемников с территории Ливии. Международная организация отметила также важность следовать эмбарго на поставки оружия.

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ливия франция
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