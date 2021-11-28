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Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»

Общество
Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 ноября. Известная российская певица Полина Гагарина отреагировала на новость о смерти народного артиста РФ Александра Градского, с которым работала в одном из сезонов шоу «Гoлос».

Градский был госпитализирован в московскую больницу 26 ноября, у него подозревали инсульт. Врачи не смогли спасти композитору жизнь, он умер 28 ноября в результате инфаркта мозга. По мнению Гагариной, Градский был самобытным, строгим и требовательным человеком. В то же время он всегда оставался добрым и мудрым.

«Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким», — написала артистка.

Певица Гагарина вспомнила работу с Градским в шоу «Гoлос»
Pr Scr instagram.com / @gagara1987

Публикация Гагариной набрала почти сто тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи выразили соболезнования родным и близким Градского.

«Очень жаль, царствие небесное. Такой хороший музыкант был»;

«Гoлос» без него будет уже нет тот, обидно»;

«Помним, любим и скорбим. Большая утрата», — отреагировали фолловеры.

Ранее певец Игорь Корнелюк заявил, что Градский всю свою жизнь «плыл против течения». Имея классическое музыкальное образование, он хорошо прижился в рок-среде.

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певец гагарина градский
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