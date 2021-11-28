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Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ в Славяносербске

Армия
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстрелах со стороны ВСУ в Славяносербске
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Луганск, 28 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли окраины населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Согласно информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 28 ноября подразделения ВСУ обстреляли окраины населенного пункта в Донбассе.

«В 15:00 с направления населенного пункта Геевка Вооруженные силы Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Славяносербск, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что после вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе группировка «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла 430 солдат и офицеров по небоевым причинам.

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ЛНР всу народная милиция
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