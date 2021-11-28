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Начало предвыборной гонки и отставка Кубиша — что произошло в Ливии с 22 по 28 ноября

Весь мир
Начало предвыборной гонки и отставка Кубиша — что произошло в Ливии с 22 по 28 ноября
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 22 по 28 ноября 2021.

 

Формирование списка кандидатов в президенты

Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии объявила 22 ноября о завершении приема заявок от кандидатов на президентские выборы, запланированные на 24 декабря. На конец подачи документов число баллотирующихся возросло до 98. Среди наиболее видных фигур — главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, глава Палаты представителей Агила Салех, премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба и бывший министр иностранных дел ПНС Фатхи Башага.

После рассмотрения документов в соответствующих юридических инстанциях ВИК опубликовала предварительный список кандидатов, в который вошли 73 человека. Среди исключенных из президентской гонки оказался Каддафи-младший. Избирком обосновал это несоответствием его данных пункту 7 Статьи 10 Закона о выборах.

Резкое осуждение такого решения выразил Союз племен Ливии, который заявил, что недопуск к выборам Сейфа аль-Ислама приведет к краху политического процесса в стране.

Со своей стороны, адвокат Каддафи Халед аз-Заиди подал апелляцию против постановления ВИК об исключении своего клиента из участия в предстоящих президентских выборах.

 

 

Сам Сейф аль-Ислам составил письменное обращение к народу, в котором призвал людей участвовать в голосовании.

«Мои братья и сестры, не унывайте и не грустите... Бог с нами... Мы все должны продолжать процесс получения избирательных карточек…», — написал Каддафи-младший.

 

 

Вместе с тем суд удовлетворил жалобы трех кандидатов, вернув их в избирательную гонку. Речь идет о Дау Абу Давии, Мухаммаде аль-Гвейле и Мухаммаде аш-Шарифе.

Свою обеспокоенность недопуском Сейфа аль-Ислама Каддафи выразило министерство иностранных дел России.

«Считаем, что нельзя лишать ливийский народ права выбирать тех, кого он считает наиболее достойными занимать высшие посты в будущих властных структурах», — подчеркнула пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

 

 

 

Политика

ЕС объявил о намерении ввести санкции в отношении физических лиц и организаций, которые препятствуют проведению парламентских и президентских выборов в Ливии. Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно, добавив, что данные меры реализуются в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №2571 от 2021 года.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин призвал все стороны ливийского урегулирования проявить максимальную сдержанность, чтобы позволить народу реализовать законное право избрать главу государства.

«Ливия, которая когда-то процветала, все еще лежит в руинах, и ее нужно постепенно восстанавливать. Что касается гражданского населения, которое доброжелатели из НАТО пытались защитить, ему пришлось пройти через ужасы гражданской тотальной войны, полного хаоса, беспорядка и разрухи», — отметил дипломат в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН.

Африканский союз объявил о готовности к сотрудничеству в целях вывода наемников с территории Ливии. Об этом сообщил Совместный военный комитет (СВК) «5+5» по итогам переговоров с представителями АС.

Посланник ООН и глава Миссии по поддержке Ливии (МООНПЛ) Ян Кубиш 23 ноября неожиданно объявил о своей отставке. Это произошло всего за несколько недель до проведения в стране парламентских и президентских выборов.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя обсудил накануне заседания Совбеза с послом Ливии в ООН Тахером ас-Сунни развитие ситуации в североафриканском государстве, проблемы политического курса и выполнение «дорожной карты».

 

 

Избирком сообщил о выдвижении в общей сложности 2472 кандидатов в парламент. Выборы в законодательный орган запланированы на 24 декабря.

 

 

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился в Москве с главой партии «Возрождение Ливии» и кандидатом в президенты североафриканского государства Арефом Али Найедом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Ливии.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул в ходе заседания Совета Безопасности, что первостепенной задачей на данном этапе является организация всеобщих президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря.

Совбез вновь призвал к соблюдению режима прекращения огня и ускорению вывода всех иностранных сил и боевиков с территории североафриканского государства. В заявлении по итогам заседания приветствовались результаты Парижской конференции, состоявшейся 12 ноября, а также выражена поддержка всеобщим выборам, проведение которых ожидается в конце года.

 

 

 

 

Экономика

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун заявил, что в 2021 году доходы от углеводородного сектора составят 20 млрд долларов. По его мнению, рост мировых цен на энергоносители может увеличить объемы ливийского экспорта.

Представитель испанской компании Repsol Хосе Карлос Браво сообщил о намерении возобновить деятельность предприятия в Ливии при условии стабилизации в стране политического положения. Он отметил, что Триполи, как и прежде, играет решающую роль в поддержке энергетической безопасности юга Европы.

Тунис и Ливия подписали ряд соглашений в области профессионального обучения и занятости, которые направлены на открытие новых возможностей на рынке труда североафриканского государства.

 

Общество

Фонд поддержки брака объявил об открытии электронной системы предоставления субсидий, на которые выделен миллиард ливийских динаров.

Патрули береговой охраны вернули 112 искателей убежища, направлявшихся к побережью ЕС на резиновой лодке. Все они имеют африканское и арабское гражданство. Беженцев передали Агентству по борьбе с незаконной миграцией после высадки на военно-морской базе в Триполи.

 

 

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