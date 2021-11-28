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Германия может приостановить некоторые форматы работы с Россией для давления на Москву

Политика
Германия может приостановить некоторые форматы работы с Россией для давления на Москву
pixabay.com  /  PD

Берлин, 28 ноября. Власти ФРГ могут приостановить ряд форматов работы и политических встреч с Россией в качестве мер давления на Москву по энергетическим вопросам, сообщили журналисты Axios.

Письмо с соответствующим содержанием было направлено посольством ФРГ в Вашингтоне на рассмотрение в Конгресс США.

«Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, власти Германии призвали Конгресс США не вводить ограничения против «Северного потока — 2». По словам немецких чиновников, санкции Вашингтона могут ослабить доверие к американскому правительству.

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