Германия может приостановить некоторые форматы работы с Россией для давления на Москву

Берлин, 28 ноября. Власти ФРГ могут приостановить ряд форматов работы и политических встреч с Россией в качестве мер давления на Москву по энергетическим вопросам, сообщили журналисты Axios.

Письмо с соответствующим содержанием было направлено посольством ФРГ в Вашингтоне на рассмотрение в Конгресс США.

«Что касается вариантов на национальном уровне... при необходимости, приостановление некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией, насколько это необходимо и целесообразно», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, власти Германии призвали Конгресс США не вводить ограничения против «Северного потока — 2». По словам немецких чиновников, санкции Вашингтона могут ослабить доверие к американскому правительству.