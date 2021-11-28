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Президент Литвы Науседа выразил опасения из-за военной интеграции России и Белоруссии

Армия
Президент Литвы Науседа выразил опасения из-за военной интеграции России и Белоруссии
nauseda2019.lt  /  Gitanas Nausėda

Вильнюс, 28 ноября. Военная интеграция России и Белоруссии может угрожать коллективной безопасности стран Североатлантического альяса, поэтому НАТО должна скорректировать свою нынешнюю стратегию для возможного ответа.

Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Вызывает беспокойство и еще один процесс — полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины. Это несет новые вызовы коллективной безопасности НАТО», — считает литовский президент.

Науседа подчеркнул, что в случае усложнения ситуации в балтийском регионе Вильнюс может попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО.

Ранее ФАН отмечал, что Литва испортила отношения с Россией, ранее обеспечивающей львиную долю грузопотока через ее порты и железную дорогу, надеясь добиться расположения США и ЕС.

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