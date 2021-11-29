Политолог Простаков: Петербург намного хуже готов к зиме, чем другие города России

Санкт-Петербург намного хуже готов к зиме, чем другие города России, уверен политолог Сергей Простаков. Он также указал на плохую организацию работы коммунальных служб.

Накануне, 28 ноября, Санкт-Петербург снова был парализован из-за выпавшего снега. На дорогах, как и несколькими днями ранее, наблюдались заторы на дорогах, а пешеходам было некомфортно передвигаться по улицам города из-за гололедицы. Смольный не выдвинул вовремя уличную технику, из-за чего на дорогах образовались 7-балльные пробки.

Политолог Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что уборка улиц, в том числе зимняя от снега и наледи, — это вопрос организации работы коммунального хозяйства города.

«Если возникли какие-то проблемы, которые не связаны со стихийными бедствиями, чрезвычайными происшествиями, то это говорит о плохой организации работы коммунальных служб. Безусловно, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике. Однако объяснить одним этим бессилие города перед зимними осадками невозможно», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Простаков подчеркнул, что множество российских городов, имеющих куда меньшие, чем такой мегаполис, как Санкт-Петербург, материальные возможности, не имеют такого безучастного отношения к уборке улиц, как в Северной столице.

«Необходимы перемены в работе коммунального хозяйства города, [нужно] делать его профессиональнее и эффективнее. Именно его работа в немалой степени определяет отношение горожан к власти, формирует имидж города. В нынешнем состоянии коммунальные службы Санкт-Петербурга оставлять просто нельзя», — считает политолог.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Ранее политик и юрист Никита Ляховецкий заявил, что снегопад застал Санкт-Петербург врасплох, потому что город не подготовился к нему заранее. Ляховецкий подчеркнул, что в городе снега выпало не так уж много, но для Петербурга это снова стало большой проблемой.

Отметим, что сейчас недовольство горожан уборкой города достигло пика. Люди возмущались и в прошлом году, но ничего не поменялось. Ответственность за ситуацию со снежным коллапсом петербуржцы возлагают непосредственно на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.