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Правительство Германии призвало Конгресс США не вводить ограничения против «СП-2»

Политика
Правительство Германии призвало Конгресс США не вводить ограничения против «СП-2»
pixabay.com

Вашингтон, 28 ноября. Немецкое правительство призвало Конгресс США отказаться от введения санкций в отношении «Северного потока — 2», сказано в документе посольства Германии в Вашингтоне, которое было направлено американским законодателям.

Согласно тексту письма, Берлин намерен реализовать достигнутые 21 июля договоренности между США и ФРГ с целью укрепления энергетической безопасности Украины и стран Европы, а также удержать Россию от «злоупотребления» газопроводом «СП-2».

Представители властей Германии подчеркнули, что американские санкции против трубопровода ослабят доверие к Правительству США и поставят под угрозу соглашение, которое направлено на поддержку Украины.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2». По ее словам, ограничения могут нанести вред союзникам Вашингтона.

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