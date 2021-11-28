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Спасатели в Томске сняли с дерева замерзшего кота и забравшуюся за ним девушку

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 17:28
Общество
Спасатели в Томске сняли с дерева замерзшего кота и забравшуюся за ним девушку
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Томск, 28 ноября. Томские спасатели помогли спуститься с дерева девушке, которая залезла туда ради спасения замерзшего кота, сообщили в пресс-центре региональной поисковой службы.

Вызов поступил от матери 18-летней девушки. Женщина сообщила, что ее дочь залезла на дерево в районе улицы Никитина, чтобы достать оттуда кота. Однако затем девушка испугалась и не смогла спуститься вниз самостоятельно. На место прибыли сотрудники поисково-спасательной службы (ПСС).

«Прибывшие на место происшествия спасатели применили трехколенную лестницу, чтобы снять с дерева девушку и примерзшего кота», — говорится в сообщении региональной ПСС.

Похожая ситуация произошла в Нижнем Новгороде. Там помощь спасателей понадобилась еноту, который провалился в подвал жилого дома и не смог самостоятельно выбраться. Испуганное животное заметила жительница Канавинского района города. Для вызволения зверька спасателям понадобились специальные перчатки.

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