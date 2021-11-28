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Президентский совет Ливии создаст необходимые условия для успешных выборов
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Президентский совет Ливии создаст необходимые условия для успешных выборов
Весь мир
Президентский совет Ливии создаст необходимые условия для успешных выборов
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 28 ноября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи рассказал, что упорно работает над обеспечением успеха выборов в стране. Он с командой создаст необходимые условия для справедливого и демократического процесса, отражающего волю народа.

По его словам, ПС поддерживает инициативы молодежи, включая их участие в плебисците, запланированном на 24 декабря.

«Они имеют право занимать руководящие должности в госучреждениях, чтобы помочь построить сильное, справедливое и демократическое государство», — заявил он.

Мухаммад Манфи добавил, что Президентский совет осознает проблемы, с которыми сталкивается Ливия, выразив опасение вернуться к старым конфликтам и усугубить страдания людей за последние годы. По его мнению, молодое поколение должно проявить инициативу и принять правильные решения, направленные на примирение всех сторон.

Председатель высоко оценил работу женщин в комитетах, занимающихся организацией международных конференций. Его участие в ней свидетельствует об их квалификации на высших уровнях государственных учреждений.

«Проект национального примирения направлен на наведение мостов между ливийцами, и это невозможно сделать без участия молодежи», — заключил он.

Глава Президентского совета Ливии подтвердил готовность передать власть избранному на выборах органу. Процесс голосования запланирован на 24 декабря.

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