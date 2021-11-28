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Корнелюк рассказал о сложной творческой судьбе Градского

Общество
Корнелюк рассказал о сложной творческой судьбе Градского
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Москва, 28 ноября. Певец Игорь Корнелюк поделился воспоминаниями о композиторе Александре Градском, с которым он был знаком более 30 лет. Исполнитель рассказал о непростой творческой судьбе коллеги.

По словам Корнелюка, Градский был человеком, который всю жизнь плыл против течения. Композитор всегда творил не в мейнстриме и старался делать так, как не делает никто другой, отметил певец в комментарии Пятому каналу.

«Градский воспитывался в 1960-е годы, был, как говорится, дитя рок-н-ролла. Его кумиром был Элвис Пресли, он на этом вырос. Но, в то же время, когда он основал московский рок-клуб, это тоже было против течения, потому что рок советская власть не приветствовала», — обратил внимание исполнитель.

Корнелюк рассказал о сложной творческой судьбе Градского
Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

При этом от других исполнителей рок-среды Градский тоже отличался, поскольку обладал академическим музыкальным образованием, подчеркнул Корнелюк. По мнению певца, его коллеге удалось состояться благодаря голосу, но и здесь музыканта ждали сложности.

«Его голос тоже был не в характере рок-музыки. Но когда он начинал петь, его голос как бы вовлекал в себя, ты погружался в это невероятное звучание, в нем растворялся и улетал в другие миры», — объяснил артист.

Александр Градский скончался ночью 28 ноября на 73-м году жизни. К смерти музыканта привел инфаркт головного мозга. Композитора могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с его родителями.

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градский композитор корнелюк
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